Хотіла зігрітися біля пічки: у пожежі під Львовом загинула 86-річна бабуся

У Львівській області через необережне поводження з пічним опаленням загинула 86-річна жінка. Рідні бабусі просили її не користуватися пічкою за станом здоров’я, однак вона не послухалася і запалила вогонь у домі.

Інцидент стався у селі Гряди. Доброзичливу бабусю сусіди описують із пошаною: жінка була релігійною, доброю та чуйною.

Останній декілька років Ірина Іванівна вже майже не ходила. Родина пенсіонерки живе у домі навпроти, тому внуки та невістка щодня її відвідували.

Як з’ясувалося, трагедія сталася пізно вночі. Онук бабусі саме повертався додому і помітив дивне світло у її будинку.

Зайшовши всередину, хлопець зрозумів, що через дим у кімнатах не було чим дихати. Непритомна пенсіонерка у цей час лежала у своїй кімнаті на ліжку.

– Вночі вона встала, наклала дров у пічку. Напевно, вона не закрила дверцята, і один уламок дерева вилетів на підлогу. Все почало горіти, ми як прибігли, то самі гасили ту пожежу. Бабусю винесли, але вона вже була нежива, – зі сльозами на очах згадує невістка Галина.

Найімовірніше, вночі пенсіонерка відчула холод, і таким чином намагалася зігрітися. Через проблеми зі здоров’ям жінка могла просто не помітити, що у домі почалася пожежа.

За словами сусідів, смерть 86-річної Ірини Іванівни може бути пов’язана із потойбічними силами. Рівно рік тому із життя пішла її найближча подруга.

– Рік назад померла тут її подружка. Сьогодні рівно рік. Вони дружили, але рік тому та померла, і от тепер вона, – розповів один із сусідів.

Рятувальники ДСНС у містику не вірять: усіх громадян вони закликають бути уважними та дотримуватися простих правил безпеки.