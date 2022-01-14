Хакерам, которые в ночь на 14 января атаковали ряд правительственных сайтов, не удалось изменить контент ресурсов. Не произошло во время глобальной атаки и утечки персональных данных.
Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
– С целью недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов, – говорится в сообщении службы.
Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.
Большая часть атакованных государственных ресурсов уже восстановлена, остальные будут доступны в ближайшее время.
Мобильное приложение Дія работает в штатном режиме.
В ночь на 14 января была совершена глобальная хакерская атака на правительственные сайты и сервис Дія.
Поисковик переадресовывал пользователей на страницу ведомств, где на черном фоне содержалась провокационная надпись на украинском, русском и польском языках.
Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины