В ночь на 14 января была совершена глобальная атака на правительственные сайты и серсис Дія.

Обновлено о 08.01. По состоянию на утро 14 января временно не работает официальный сайт Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

На запрос Минобразования поисковик переадресовывает на страницу ведомства, которая пока отображается как ONLYSTART.

Пока продолжаются работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция, в ведомстве просят обращаться на официальные веб-ресурсы Минобразования в Facebook, Telegram, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok.

– Также эксклюзивная и достоверная информация о работе команды МОН публикуется в Telegram-канале министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, – отмечают в Минобразования.

С сайта МИД переадресовывает на страницу, где на черном фоне содержится такая надпись на украинском, русском и польском языках:

“Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли”.

На произошедшее отреагировал спикер ведомства Олег Николенко. По его словам, сейчас специалисты занимаются восстановлением работы ИТ-систем вебсайта МИД и ряда других государственных органов.

Внаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 14, 2022

Напомним, что в Украине несколько дней до этого поступали массовые сообщения о минировании школ и торговых центров.

13 января в Черкассах сообщили о минировании нескольких школ и всех ТРЦ. Накануне в городе проверяли правдивость анонимного сообщения о минировании школ города.

В этот же день сообщили о минировании учебных заведений в Днепре и Львове. В Одессе искали взрывчатку в торговых центрах, а в Киеве – на станциях метро Театральная и Вокзальная, а также в аэропортах Жуляны и Борисполь.

Информация о минировании всех столичных школ поступала 11 января, а всех ТРЦ – 8 января.

А 10 января взрывчатку искали в 11 ТЦ Харькова.