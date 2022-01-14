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Витоку даних не відбулося – Держспецзв’язку про атаку на урядові сайти

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Витоку даних не відбулося – Держспецзв’язку про атаку на урядові сайти

Хакерам, які у ніч на 14 січня атакували низку урядових сайтів, не вдалося змінити контент ресурсів. Не відбулося під час глобальної атаки й витоку персональних даних.

Про це повідомили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

– Із метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів, – ідеться в повідомленні служби.

Зараз Держспецзв’язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.

Більшість атакованих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

Мобільний застосунок Дія працює в штатному режимі.

Джерело: Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Фото: Pexels

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