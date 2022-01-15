В городе Перечин произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались семь человек. Среди пострадавших есть трое детей.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, авария произошла на трассе Н13 Львов – Самбор – Ужгород на выезде из Перечина.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля Land Rover и BMW, из-за чего травмировались семь граждан. Среди них – трое детей 2011, 2013 и 2018 годов рождения.

Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованного кузова машины одну из пострадавших и передали специалистам экстренной медицинской помощи.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Ужгородскую городскую больницу, где они находятся на попечении медиков.

Все травмированные люди – это жители Ужгорода и пригорода. Для ликвидации последствий автокатастрофы привлекли четырех спасателей и одну единицу техники.

Спасательная служба призывает водителей быть осторожными во время вождения транспортными средствами и соблюдать правила дорожного движения.