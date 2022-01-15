У місті Перечин сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися семеро людей. Серед постраждалих є троє дітей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, аварія сталася на трасі Н13 Львів – Самбір – Ужгород на виїзді з Перечину.

На дорозі зіткнулися два легкові автомобілі Land Rover та BMW, через що травмувалися семеро громадян. Серед них – троє дітей 2011, 2013 та 2018 років народження.

Рятувальники за допомогою спеціального інструмента вирізали з понівеченого кузова автівки одну з постраждалих та передали фахівцям екстреної медичної допомоги.

Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до Ужгородської міської лікарні, де вони перебувають під опікою медиків.

Всі травмовані люди – це жителі Ужгороду та передмістя. Для ліквідації наслідків автокатастрофи залучили чотирьох рятувальників та одну одиницю техніки.

Рятувальна служба закликає водіїв бути обережними під час кермування транспортними засобами та дотримуватися правил дорожнього руху.