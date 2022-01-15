Из-за ухудшения погодных условий в Украине за сутки произошло несколько дорожно-транспортных происшествий и аварий, которые угрожали жизни и здоровью людей.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате сильных порывов ветра деревья падали на автомобили. Пассажиры пострадали в авариях, еще нескольких зажало в транспортных средствах.

На Минском шоссе в Киеве упали два дерева, которые перекрыли проезжую часть и повредили легковой автомобиль.

В Голосеевском районе в Киеве произошло несколько подобных аварий. Спасателям пришлось освобождать движение на дороге с помощью бензопилы.

В Святошинском районе в столице в результате сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором зажало водителя и пассажирку.

Свидетели аварии деблокировали девушку из машины и передали медикам. Мужчина за рулем погиб от травм.

Большое дерево пришлось убирать с помощью автокрана. Когда машину освободили, спасатели смогли деблокировать тело погибшего водителя и передать правоохранителям.

Из-за падения деревьев повреждена электросеть — вместе со столбом упали провода, повредившие около десятка автомобилей. Обстоятельства происшествия будут выяснять полицейские.