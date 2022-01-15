Полиция искала взрывчатку, людей эвакуировали: в Киеве “заминировали” аэропорт Жуляны

Вечером 15 января поступил анонимное сообщение о минировании аэропорта Жуляны в Киеве.

Как сообщают местные Telegram-каналы, началась экстренная эвакуация пассажиров и работников аэропорта.

— Чрезвычайная ситуация. Людям ничего не объясняют, приехала пожарная машина, — делятся очевидцы в соцсетях.

Кроме спасателей, на территории аэропорта Жуляны (аэропорт Киев им. И. Сикорского) работали полицейские и кинологи.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что по состоянию на 17.00 проверка была завершена, и никакой взрывчатки обнаружено не было.

– Было сообщение о минировании, на данном этапе проверка завершена, аэропорт работает в штатном режиме, – рассказали журналистам представители аэропорта.

Несмотря на привлечение большого количества правоохранителей и эвакуационных мер, все задержавшиеся из-за проверки рейсы будут отправлены сегодня.

Источник: Лига.Бизнесс