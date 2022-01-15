Поліція шукала вибухівку, людей евакуювали: у Києві “замінували” аеропорт Жуляни

Ввечері 15 січня надійшло анонімне повідомлення про мінування аеропорту Жуляни у Києві.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, розпочалася термінова евакуація пасажирів та працівників аеропорту.

– Надзвичайна ситуація. Людям нічого не пояснюють, приїхала пожежна машина, – повідомляють очевидці у соцмережах.

Окрім рятувальників, на території аеропорту Жуляни (аеропорт Київ ім. І. Сікорського) працювали поліцейські та кінологи.

У прес-службі аеропорту підтвердили, що станом на 17.00 перевірку було завершено, і жодної вибухівки виявлено не було.

– Було повідомлення про мінування, на даному етапі перевірка завершена, аеропорт працює в штатному режимі, – розповіли журналістам представники аеропорту.

Незважаючи на залучення великої кількості правоохоронців та евакуаційних заходів, всі рейси, які затрималися через перевірку, будуть відправлені сьогодні.

Джерело: Ліга.Бізнес