Через погіршення погодних умов в Україні за добу сталося декілька дорожньо-транспортних пригод та аварій, які загрожували життю та здоров’ю людей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок сильних поривів вітру дерева падали на автомобілі. Пасажири постраждали в аварії, ще декількох затиснуло у транспортних засобах.

На Мінському шосе у Києві впало два дерева, які перекрили проїжджу частину та пошкодили легковий автомобіль.

У Голосіївському районі у Києві сталося декілька схожих аварій. Рятувальникам довелося звільняти рух на дорозі за допомогою бензопили.

У Святошинському районі у столиці внаслідок сильного вітру дерево впало на автомобіль, в якому затиснуло водія та пасажирку.

Свідки аварії деблокували дівчину з машини та передали медикам. Чоловік за кермом загинув від травм.

Велике дерево довелося прибирати за допомогою автокрану. Коли автівку звільнили, рятувальники змогли деблокувати тіло загиблого водія та передати правоохоронцям.

Через падіння дерев пошкоджена електромережа – разом зі стовпом впали дроти, які пошкодили близько десятка автівок. Обставини події з’ясовуватимуть поліцейські.