Погода на выходные в Украине будет преимущественно солнечной и без существенных осадков. Только в отдельных областях ночью в субботу и воскресенье возможен снег.

После потепления на Старый Новый год, 14 января, морозы усилятся ночью в воскресенье.

В субботу, 15 января, на территории всей страны будет незначительная облачность.

На Севере “самым теплым” регионом станет Житомирская область – до +3°.

На Западе такие же температурные показатели будут во Львовской и Волынской областях, а в Центре – в Винницкой области.

От -1 до +1° столбики термометров будут показывать на Востоке. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, ночью там прогнозируется мокрый снег.

На Юге мокрый снег ночью будет укрывать Запорожскую и Херсонскую области. В остальных регионах – без существенных осадков и днем, и ночью.

Самая высокая температура воздуха в стране в субботу будет в Одесской области. Там синоптики прогнозируют до +6°.

В воскресенье, 16 января, морозы усилятся.

Так, на Севере, в Сумской области, столбики термометров опустятся до -4° днем. Ночью, согласно прогнозу, должно быть до -7° и снег.

Снег ночью и до -7° должны быть и на Востоке.

В Центре снег ночью будет идти в Полтавской области, а на Юге – в Днепропетровской.

Одесса 16 января будет не единственным сравнительно наиболее теплым регионом страны. До +4° днем будет и на Западе, в Черновицкой области. А наиболее морозной будет ночь в Закарпатской области – до -8°.

Согласно прогнозу заведующей кафедрой метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, температура воздуха в январе и феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.

Однако количество дней с сильными морозами до -20° в 2022 году останется неизменным.