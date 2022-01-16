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В горах на Львовщине травмировались пятеро лыжников: среди них есть дети

Юля Захарченко редактор ленты
В горах на Львовщине травмировались пятеро лыжников: среди них есть дети

Во Львовской области во время катания на лыжах травмировались пятеро туристов, среди которых есть четверо детей. Спасатели призывают украинцев быть осторожными.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, всем травмированным оказали необходимую медицинскую помощь.

В частности, на горе Тростян травмировались двое детей 2007 и 2013 годов рождения. Спасатели оказали помощь двум путешественникам.

Второй случай произошел на горе Высокий Верх, где травмировались двое туристов-лыжников, среди которых есть один ребенок 2016 года рождения.

А третий случай зафиксировали на горе Политехник, где необходима была медицинская помощь ребенку 2007 года.

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Бойцы ГСЧС спустили травмированных путешественников-лыжников к подножию гор, где передали медикам для дальнейшей помощи.

Спасатели напомнили о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах. Необходимо придерживаться скорости, которая даст вам время для дополнительного маневра, чтобы избежать столкновения.

Они посоветовали туристам не злоупотреблять спиртными напитками во время катания, одевать защитное снаряжение и не съезжать с трасс.

Источник: ГСЧС

Фото: Pexels, ГСЧС

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