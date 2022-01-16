У Львівській області під час катання на лижах травмувалися п’ятеро туристів, серед яких є четверо дітей. Рятувальники закликають українців бути обережними.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, всім травмованим надали необхідну медичну допомогу.

Зокрема, на горі Тростян травмувалися двоє дітей 2007 та 2013 років народження. Рятувальники надали допомогу двом мандрівникам.

Другий випадок стався на горі Високий Верх, де травмувалися двоє туристів-лижників, серед яких є одна дитина 2016 року народження.

А третій випадок зафіксували на горі Політехнік, де необхідна була медична допомога дитині 2007 року народження.

Бійці ДСНС спустили травмованих мандрівників-лижників до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Рятувальники нагадали про правила безпечного катання на гірськолижних трасах. Варто дотримуватися швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення.

Вони порадили туристам не зловживати спиртними напоями під час катання, одягати захисне спорядження та не з’їжджати з трас.