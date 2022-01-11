Утром 10 января в Карпатских горах заблудились два туриста. Мужчины катались на лыжах на горе Драгобрат, когда в тумане они съехали не в ту сторону.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, мужчины начали бродить и под вечер наткнулись на дом лесника возле озера Герашаска. В этом месте путешественники развели огонь и остались на ночлег.

Уже утром на следующий день туристы позвонили по телефону закарпатским спасателям, попросив о помощи и рассказав о ситуации.

Бойцам службы спасения удалось найти лыжников, после чего двоих мужчин сопроводили в горнолыжный подъемник.

Возле него путешественники смогли сориентироваться и самостоятельно отправились в местную гостиницу.

Спасатели призывают туристов быть внимательными во время отдыха в Карпатских горах, поскольку непогода может создать плохую видимость дорог.

По прогнозу Укргидрометцентра, уже в скором времени погода в Украине станет холоднее, в частности, ночью ударят морозы до -23 градусов по Цельсию.