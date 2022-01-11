Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Появился туман: в Карпатах во время катания на лыжах заблудились туристы

Юля Захарченко редактор ленты
Гемба, Карпати, Закарпаття

Утром 10 января в Карпатских горах заблудились два туриста. Мужчины катались на лыжах на горе Драгобрат, когда в тумане они съехали не в ту сторону.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, мужчины начали бродить и под вечер наткнулись на дом лесника возле озера Герашаска. В этом месте путешественники развели огонь и остались на ночлег.

Уже утром на следующий день туристы позвонили по телефону закарпатским спасателям, попросив о помощи и рассказав о ситуации.

Бойцам службы спасения удалось найти лыжников, после чего двоих мужчин сопроводили в горнолыжный подъемник.

Возле него путешественники смогли сориентироваться и самостоятельно отправились в местную гостиницу.

Спасатели призывают туристов быть внимательными во время отдыха в Карпатских горах, поскольку непогода может создать плохую видимость дорог.

По прогнозу Укргидрометцентра, уже в скором времени погода в Украине станет холоднее, в частности, ночью ударят морозы до -23 градусов по Цельсию.

Читайте
Проигнорировали предупреждение о непогоде: в Карпатах заблудились туристы

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos, ГСЧС

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка