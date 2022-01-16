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Потеряла равновесие и упала в 12-метровый колодец: под Харьковом погибла женщина

Юля Захарченко редактор ленты
Потеряла равновесие и упала в 12-метровый колодец: под Харьковом погибла женщина

В Харьковской области спасатели обнаружили в 12-метровом колодце тело женщины, которая уже не подавала признаков жизни. Погибшую женщину обнаружили родственники.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло на территории частного дома, расположенного в селе Огульцы на улице Парталых.

Сообщение поступило от дежурного Национальной полиции, сообщившего о гибели женщины. Спасатели с помощью веревки смогли достать тело жительницы из колодца.

По предварительной информации, вероятно накануне женщина 1931 года рождения потеряла равновесие и упала в 12-метровый колодец. Ее тело увидели родственники на следующий день, когда уже было поздно.

Спасатели подняли тело погибшей жительницы на поверхность и передали правоохранителям. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины гибели женщины.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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