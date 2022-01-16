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Втратила рівновагу та впала у 12-метровий колодязь: під Харковом загинула жінка

Юля Захарченко редакторка стрічки
Втратила рівновагу та впала у 12-метровий колодязь: під Харковом загинула жінка

У Харківській області рятувальники знайшли у 12-метровому колодязі тіло жінки, яка вже не подавала ознак життя. Загиблу жінку виявили родичі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, подія сталася на території приватного будинку, розташованого у селі Огульці на вулиці Парталих.

Повідомлення надійшло від чергового Національної поліції, який повідомив про загибель жінки. Рятувальники за допомогою мотузки змогли дістати тіло жительки з колодязя.

За попередньою інформацією, ймовірно напередодні жінка 1931 року народження втратила рівновагу та впала у 12-метровий колодязь. Її тіло побачили родичі наступного дня, коли вже було пізно.

Рятувальники підняли тіло загиблої мешканки на поверхню та передали правоохоронцям. Поліцейські з’ясовують всі обставини та можливі причини загибелі жінки.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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