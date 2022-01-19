В нескольких учреждениях, что стали жертвами глобальной хакерской атаки 14 января, зафиксировано использование программы-вайпера Whisper Gate.

Об этом 18 января сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины.

Согласно классификации компании Microsoft, программа-вайпер Whisper Gate предназначена для уничтожения данных.

– Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) веб-сайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, – сообщили в Госспецсвязи и защиты информации Украины.

Как уточняют в службе, злоумышленники намеревались нанести как можно больший ущерб инфраструктуре государственных электронных ресурсов.

Расследование кибератаки на государственные информационные ресурсы продолжается.

В данный момент Госпецсвязи продолжает анализировать технические данные, полученные от органов власти.

Напомним, что хакерская атака поразила около 70 сайтов государственных органов в ночь на 14 января.

Так, в частности, с сайта МИД пользователей переадресовывало на страницу, где на черном фоне содержалось сообщение провокационного содержания на украинском, русском и польском.

Специалисты, которых подняли по тревоге, временно приостановили работу ряда правительственных сайтов, чтобы не допустить распространения атаки и локализовать техническую проблему.

Как заверили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины, утечки персональных данных не произошло, а наполнение ресурсов не изменен.

Как стало известно впоследствии, для централизованной кибератаки на сайты правительства, использовали киевскую ИТ-компанию Kitsoft (ООО Компьютерные информационные технологии), которая разрабатывала эти веб-сайты.

Источник: Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины