В Сновске вспыхнул огонь в Свято-Николаевской церкви Черниговской епархии УПЦ. Пламя уничтожило церковные предметы и повредило пол со стенами.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области, предварительно вероятной причиной пожара стал поджог. Однако пока неизвестно, кто мог быть причастен к этому.

Спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения, потому что пламя разгорелось, спровоцировав плотное задымление.

Пожарным удалось локализовать пламя через 24 минуты после получения сообщения в спасательную службу, а через 25 минут — окончательно потушить.

Огонь уничтожил имущество Свято-Николаевской церкви на площади около 16 кв. м, повреждены пол и стены на общей площади 20 кв. м.

По предварительной информации, вероятная причина пожара – поджог. Однако в спасательной службе не сообщили подробности. На месте происшествия работали специалисты и правоохранители, которые выясняют все обстоятельства пожара.