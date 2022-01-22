У місті Сновськ спалахнув вогонь у Свято-Миколаївській церкві Чернігівської єпархії УПЦ. Полум’я знищило церковні предмети та пошкодило підлогу зі стінами.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, попередньо ймовірною причиною пожежі став підпал. Однак наразі невідомо, хто міг бути причетним до цього.

Рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору, тому що полум’я розгорілося, спровокувавши щільне задимлення.

Вогнеборцям вдалося локалізувати полум’я через 24 хвилини після отримання повідомлення до рятувальної служби, а ще через 25 хвилин – остаточно загасити.

Вогонь знищив майно Свято-Миколаївської церкви на площі близько 16 кв. м, пошкоджена підлога та стіни на загальні площі 20 кв. м.

За попередньою інформацією, ймовірна причина пожежі – підпал. Проте у рятувальній службі не повідомили подробиці. На місці події працювали фахівці та правоохоронці, які з’ясовують всі обставини пожежі.