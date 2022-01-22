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Детей доставали из окна: на Полтавщине в пожаре в многоэтажке погибли три человека

Наташа Тарчевська редактор ленты
Детей доставали из окна: на Полтавщине в пожаре в многоэтажке погибли три человека

Масштабный пожар в Полтавской области унес жизни трех человек. Из горящей многоэтажки успели спасти двоих детей.

Инцидент произошел вечером 21 января в Кременчуге. Установлено, что пожар начался в квартире четвертого этажа.

Работа ГСЧС

Огонь уничтожил не только мебель и имущество, но и окна и двери квартиры. Серьезные повреждения получила соседняя квартира, электросчетчики четырех квартир, провода кабельного телевидения и интернета с 4 по 7 этаж.

Из-за сильного задымления дома спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Они оперативно эвакуировали 30 жителей подъезда. Еще четырех жителей многоэтажки (двое из них – дети) пожарные снимали с помощью автолестницы.

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Кто погиб

Пожар в доме был локализован через полтора часа. В квартире, где произошло возгорание, была обнаружена мертвой ее владелица. Женщине было 66 лет.

В квартире на девятом этаже спасатели обнаружили трупы 51-летнего мужчины и 44-летней женщины (вероятно, это супруги). Отметим, что в их квартире признаки пожара не обнаружили.

Тела погибших были направлены в больницу, чтобы установить причины смерти.

Что говорят в полиции

Во время тушения пожара в многоэтажке полицейские временно ограничили движение и следили за тем, чтобы никто из прохожих не пострадал.

Уголовное производство было открыто по ч.2 ст.270 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины. Причины и обстоятельства пожара в Кременчуге устанавливаются следствием.

Источники: Нацполиция, ГСЧС

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