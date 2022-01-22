Мать была на работе: в пожаре под Харьковом сгорела 45-летняя женщина с маленькой внучкой

Страшный пожар на Харьковщине унес жизни молодой бабушки и ее девятилетней внучки. Когда мать девочки вернулась с работы, дом стал похож на настоящее пепелище.

Инцидент произошел в поселке Покотиловка. Первыми о пожаре сообщили неравнодушные односельчане, услышавшие жуткие звуки со двора соседей.

– Это был просто глухой хлопок. Я вышла на улицу и увидела дым: там маленький домик, совсем маленький, потому он так быстро и сгорел. Через 10 минут дома уже не было, — рассказывают очевидцы.

Сейчас вместо крыши почерневший каркас, окон и дверей не осталось. Прибежавший гасить пламя сосед, который не стал дожидаться приезда спасателей, уверяет: высота костра достигала 15 метров.

Мужчина поливал пылающий дом водой прямо из своего огорода. Несмотря на расстояние его синтетическая куртка начала плавиться.

– Пламя полностью охватило жилой дом. Площадь пожара составляла около 100 м кв. Пламя начало распространяться и на хозяйственные постройки, — говорится в сообщении спасателей ГСЧС.

Когда огонь удалось локализовать и ликвидировать, пожарные сообщили о страшной новости. В одной из комнат были обнаружены обугленные тела двух человек.

Женщина и маленький ребенок лежали на полу лицами вниз. Это была владелица дома 45-летняя Ольга и ее девятилетняя внучка Аделина.

После звонка соседей убитая горем женщина, потерявшая в пожаре и дочь, и мать, быстро приехала с работы на такси. Забежав во двор, она схватилась за голову и продолжала повторять слова Нет, нет, нет, нет.

Соседи убеждают, что семья жила хорошо и небедно, женщины работали и хорошо ухаживали за маленькой Аделиной. Что могло вспыхнуть в доме, выясняют эксперты.

– По предварительным данным, причиной пожара мог стать самодельный обогревательный прибор, размещенный на веранде этого дома, именно в деревянной пристройке, — добавляют в ГСЧС.

Правоохранители по факту гибели сразу двух человек уже открыли уголовное производство по ст.270 (Нарушение правил пожарной безопасности) УК Украины. Следствие по делу продолжается.