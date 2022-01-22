Дітей діставали з вікна: на Полтавщині в пожежі у багатоповерхівці загинуло троє осіб

Масштабна пожежа у Полтавській області забрала життя трьох людей. Із палаючої багатоповерхівки встигли врятувати двох дітей.

Інцидент стався ввечері 21 січня у Кременчуці. Встановлено, що пожежа почалася у квартирі на четвертому поверсі.

Робота ДСНС

Вогонь знищив не лише меблі та майно, а й вікна та вхідні двері квартири. Серйозних пошкоджень зазнала сусідня квартира, електролічильники чотирьох квартир, дроти кабельного телебачення та інтернету з 4 по 7 поверх.

Через сильне задимлення будинку рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання та зору. Вони оперативно евакуювали 30 мешканців під’їзду. Ще чотирьох мешканців багатоповерхівки (двоє із них – діти) пожежники знімали за допомогою автодрабини.

Хто загинув

Пожежу у будинку було локалізовано за півтори години. У квартирі, де сталося загоряння, було виявлено мертвою її власницю. Жінці було 66 років.

У квартирі на дев’ятому поверсі рятувальники знайшли трупи 51-річного чоловіка та 44-річної жінки (ймовірно, це подружжя). Зазначимо, що у їхній квартирі ознак пожежі не виявили.

Тіла загиблих було направлено до лікарні, аби встановити причини смерті.

Що кажуть у поліції

На час гасіння пожежі у багатоповерхівці поліцейські тимчасово обмежили рух та слідкували за тим, щоб ніхто із перехожих не постраждав.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.2 ст.270 (Порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України. Причини та обставини пожежі у Кременчуці встановлює слідство.