Перед всем классом: на Закарпатье учительница избила ученика из-за таблицы умножения

В одной из общеобразовательных школ на Закарпатье учительница математики поиздевалась над учеником младших классов.Женщина называла мальчика оскорбительными словами и несколько раз ударила по голове.

Ужасный инцидент произошел в селе Верхнее Водяное Раховского района. Ситуация получила огласку благодаря одному из учеников, который снял “учебный” процесс на свой смартфон, после чего показал видео своим родителям.

В каком классе произошел конфликт и сколько лет пострадавшему мальчику, не сообщается. По данному факту полиция уже начала проверку.

Что было во время урока

Видео с публичным издевательством над учеником появилось в одном из районных Facebook-сообществ. На первых кадрах заметно, что в классе у доски стоит мальчик, которому дали задание решить математический пример.

Учитывая низкий рост ребенка, к доске он мог дотянуться только благодаря деревянному повышению, установленному внизу. Возле него все это время стояла учительница математики.

В течение всего видео женщина разговаривала с ребенком исключительно с помощью крика. Не все ее фразы можно услышать разборчиво, однако точно слышатся слова “бездельник несчастный” и “сейчас ты сдохнешь”.

Ученик не мог дать четкий ответ на вопрос учительницы, сколько будет 8х8. Понимая это, женщина стала подстрекать остальных детей в классе, чтобы они помогли ему с примером.

Когда ученики начали один за другим отвечать, что ответ – 64, учительница снова набросилась на ученика, потому что он написал ответ не в той части доски, где она просила.

Не выдерживая оскорблений и крика, мальчик начал плакать, однако это еще больше разозлило женщину. Она заставила ученика поднять голову и “вслух попросить” учеников снова повторить, сколько будет 8х8.

— Юра, так ты плачешь теперь? Плакать нужно было раньше, когда не учил! Ну-ка подними голову и не притворяйся! – крикнула она ребенку в лицо.

Когда пример был решен, учительница пригрозила ученику, что последний раз прощает ему такую ​​плохую подготовку к своему уроку.

Реакция полиции

Уже на следующий день после того, как скандальное видео оказалось в соцсетях, правоохранители Раховского района начали проверку.

– Правоохранители зарегистрировали данное событие, группа быстрого реагирования выехала на место происшествия для выяснения всех обстоятельств дела, – говорится в сообщении.

Предварительно такие действия горе-учительницы начальных классов предусматривают ответственность по ст. 173-4. (Булинг (травля) участника образовательного процесса) КУоАП.

В то же время, десятки пользователей соцсетей обсуждают момент на видео, где учительница бьет мальчика по голове. Если этот факт будет установлен, вполне возможно, что будет открыто и уголовное производство.