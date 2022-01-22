Перед всім класом: на Закарпатті вчителька побила учня через таблицю множення

В одній із загальноосвітніх шкіл на Закарпатті вчителька математики познущалася над учнем молодших класів. Жінка називала хлопчика образливими словами та декілька разів вдарила по голові.

Жахливий інцидент стався у селі Верхнє Водяне Рахівського району. Ситуація набула розголосу завдяки одному із учнів, який зняв “навчальний” процес на свій смартфон, після чого показав відео своїм батькам.

У якому класі стався конфлікт та скільки років постраждалому хлопчику, не повідомляється. За даним фактом поліція вже розпочала перевірку.

Що було під час уроку

Відео із привселюдним знущанням над учнем з’явилося в одній із районних Facebook-спільнот. На перших кадрах помітно, що у класі біля дошки стоїть хлопчик, якому дали завдання розв’язати математичний приклад.

Зважаючи на низький ріст дитини, до дошки він міг дістати лише завдяки дерев’яному підвищенню, встановленому внизу. Біля нього весь цей час стояла вчителька математики.

Протягом всього відео жінка розмовляла з дитиною виключно за допомогою крику. Не всі її фрази можна почути розбірливо, однак точно чуються слова “лайдак нещасний” і “зараз ти здохнеш”.

Учень не міг дати чітку відповідь на запитання вчительки, скільки буде 8х8. Розуміючи це, жінка почала підбурювати решту дітей у класі, щоб вони допомогли йому із прикладом.

Коли учні почали один за одним відповідати, що відповідь – 64, вчителька знову накинулася на учня, бо він написав відповідь не у тій частині дошки, де вона просила.

Не витримуючи образ та крику, хлопчик почав плакати, однак це ще більше роздратувало жінку. Вона змусила учня підняти голову і “вслух попросити” учнів знову повторити, скільки буде 8х8.

– Юро, то ти плачеш тепер?? Плакати треба було раніше, коли не вчив! Ану підніми голову і не притворяйся! – крикнула вона дитині в обличчя.

Коли завдання було виконано, вчителька пригрозила учневі, що востаннє пробачає йому таку погану підготовку до уроку.

Реакція поліції

Вже наступного дня після того, як скандальне відео опинилося у соцмережах, правоохоронці Рахівського району почали перевірку.

– Правоохоронці зареєстрували дану подію, група швидкого реагування виїхала на місце події для з’ясування всіх обставин справи, – йдеться у повідомленні.

Попередньо, такі дії горе-вчительки початкових класів передбачають відповідальність за ст. 173-4. (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) КУпАП.

Водночас десятки користувачів соцмереж обговорюють момент на відео, де вчителька б’є хлопчика по голові. Якщо цей факт буде встановлено, цілком можливо, що буде відкрито й кримінальне провадження.