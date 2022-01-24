С полонины Боржава на Закарпатье спустили группу туристов, которых накрыло лавиной вблизи поселка Воловец на горе Плай.

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям доставили их в с.Гукливый, сообщает пресс-центр ведомства.

После этого один из туристов, который получил травмы, смог самостоятельно добраться в медицинское учреждение. Состояние его здоровья – врачи оценивают как удовлетворительное.

Туристов, попавших под лавину, спустили с горы: один человек в больнице / 2 фотографии

Напомним, В воскресенье, 23 января, группа туристов попала под снежную лавину при прохождении маршрута в Карпатах. Спасатели получили уведомление об инциденте примерно в 11.00 утра.

Сообщения SOS к сотрудникам ГСЧС поступило через специальное приложение Спасение в горах. Известно, что группа в составе девяти человек проходила по туристическому маршруту, несмотря на лавинное предупреждение.

Под завалами оказались пятеро человек, один из которых получил травмы и нуждался в транспортировке.

При этом людям, оказавшимся под снегом, удалось отрыться самостоятельно. Это не первый подобный инцидент с туристами в Карпатах в эти выходные. Например, накануне во время катания на лыжах в условиях тумана заблудились четверо мужчин из Львова, Сум и Днепра.