З полонини Боржава на Закарпатті спустили групу туристів, яких накрило лавиною поблизу селища Воловець на горі Плай.

Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій доставили їх до с.Гуклівого, повідомляє прес-центр відомства.

Після цього один із туристів, який отримав травми, зміг самостійно дістатися медичного закладу. Стан його здоров’я – лікарі оцінюють як задовільний.

Туристів, які потрапили під лавину, спустили з гори: одна людина у лікарні / 2 фотографии

Нагадаємо, У неділю, 23 січня, група туристів потрапила під снігову лавину під час проходження маршруту до Карпат. Рятувальники отримали повідомлення про інцидент приблизно об 11.00 ранку.

Повідомлення SOS до співробітників ДСНС надійшло через спеціальний додаток Спасіння у горах. Відомо, що група у складі дев’яти осіб проходила туристичним маршрутом, незважаючи на лавинне попередження.

Під завалами опинилися п’ятеро людей, один з яких отримав травми і потребував транспортування.

При цьому людям, які опинилися під снігом, вдалося відкрити самостійно. Це не перший подібний інцидент із туристами в Карпатах у ці вихідні. Наприклад, напередодні під час катання на лижах в умовах туману заблукали четверо чоловіків зі Львова, Сум та Дніпра.