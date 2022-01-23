В воскресенье, 23 января, группа туристов при прохождении маршрута в Карпатах попала под снежную лавину.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили уведомление об инциденте после 11.00 утра.

Известно, что группа в составе девяти человек проходила по туристическому маршруту в Карпатах. В это время сошла снежная лавина и накрыла пятерых из них.

Это произошло в районе массива Полонина Боржава (склон горы Плай) вблизи населенного пункта Воловец (Мукачевский район Закарпатской области). Схождение лавины произошло при спуске группы туристов.

– Вблизи пгт. Воловец во время спуска группы туристов из девяти человек произошло схождение лавины, в результате чего частично снегом засыпало пятерых туристов, — рассказали в ГСЧС.

Сообщения SOS к спасателям поступило через специальное приложение Спасение в горах.

Туристам удалось отрыться самостоятельно. Однако из-за попадания в лавину один человек пострадал и теперь нуждается в транспортировке.

К месту инцидента направились на помощь горные спасатели.

В Карпатах группу туристов накрыла снежная лавина: есть пострадавший / 2 фотографии

Стоит отметить, что туристы ушли в горы, несмотря на предупреждение о снеголавинной опасности. Как сообщили в ГСЧС, в связи с вьюгами и снегопадами 23 и 24 января на высокогорье Карпат в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Это не первый подобный инцидент с туристами в Карпатах в эти выходные. Так, накануне, 22 января, во время катания на лыжах в условиях тумана заблудились четверо граждан (мужчины 1985, 1986, 1990 и 1997 годов рождения), приехавшие на Закарпатье из Львова, Сум и Днепра. Это произошло на горнолыжном курорте Пилипец, в районе горы Гимба.

Была организована поисковая операция, и в 01.10 туристов удалось найти. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии, и спасатели доставили их в одно из сел Хустского района.

В Карпатах группу туристов накрыла снежная лавина: есть пострадавший / 4 фотографии

Недавно в Карпатах получил травму иностранный турист. Он оставался на горе Пип Иван до следующего дня из-за усложненных погодных условий.

А 10 января в Карпатских горах заблудились два туриста, которые катались на лыжах на горе Драгобрат. В тумане они съехали не в ту сторону. Спасателям удалось обнаружить лыжников.