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Огонь вспыхнул в квартире: в Одессе во время пожара пострадали мать с ребенком

Юля Захарченко редактор ленты
Огонь вспыхнул в квартире: в Одессе во время пожара пострадали мать с ребенком

В Одессе в Суворовском районе вспыхнул огонь на первом этаже жилого дома в квартире, где проживали мать с ребенком. Они пострадали во время пожара.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, внезапно загорелось пламя в трехэтажном доме, расположенном на улице Николаевская дорога, 291.

В результате пожара пострадала владелица жилья 1975 года рождения и мальчик 2012 года рождения, которых госпитализировали в больницу на каретах скорой медицинской помощи.

В настоящее время матери с ребенком оказывают необходимую медицинскую помощь. Они находятся под наблюдением врачей.

Через 20 минут после получения сообщения в спасательную службу пожар локализовали, а через шесть минут — ликвидировали на площади около 15 кв. м.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства, возможные причины вспышки огня и нанесенный ущерб. Для гашения пламени привлекли 20 спасателей и шесть единиц техники.

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Источник: ГСЧС

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