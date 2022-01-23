В Одесі у Суворовському районі спалахнув вогонь на першому поверсі житлового будинку у квартирі, де проживали матір з дитиною. Вони постраждали під час пожежі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, раптово загорілося полум’я у трьохповерховому будинку, розташованому на вулиці Миколаївська дорога, 291.

Внаслідок пожежі постраждала власниця житла 1975 року народження та хлопчик 2012 року народження, яких госпіталізували до лікарні на каретах швидкої медичної допомоги.

Наразі матері з дитиною надають необхідну медичну допомогу. Вони перебувають під наглядом лікарів.

Через 20 хвилин після отримання повідомлення до рятувальної служби пожежу локалізували, а ще через шість хвилин – ліквідували на площі близько 15 кв. м.

Наразі фахівці з’ясовують всі обставини, можливі причини спалаху вогню та збитки. Для гасіння полум’я залучили 20 рятувальників та шість одиниць техніки.