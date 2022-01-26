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Хотел покататься: в Луганской области пьяный пенсионер угнал “скорую” и попал в ДТП

Наташа Тарчевська редактор ленты
Хотел покататься: в Луганской области пьяный пенсионер угнал “скорую” и попал в ДТП

В Луганской области задержан пенсионер, который угнал автомобиль скорой медицинской помощи. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Инцидент произошел 22 января в поселке Белокуракино. В тот день 61-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: прогуливаясь мимо местной больницы, он решил “покататься”.

Пока медики отлучились, пенсионер проник в открытый автомобиль скорой и завел двигатель оставленным в машине ключом.

Установлено, что во время нетрезвого вождения мужчина успел совершить два ДТП. О пострадавших и нанесенном ущербе медикам в прокуратуре не сообщают.

— 22 января, около 17 часов, к нам поступило сообщение о том, что водитель автомобиля скорой медицинской помощи совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2108 и уехал в неизвестном направлении, — сообщили в полиции.

Уголовное производство было открыто по ч.3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Суд уже применил к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Источник: Луганская областная прокуратура

Фото: Нацполиция

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