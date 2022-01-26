Хотів покататися: на Луганщині п’яний пенсіонер викрав “швидку” та потрапив у ДТП

У Луганській області затримали пенсіонера, який викрав автомобіль швидкої медичної допомоги. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Інцидент стався 22 січня у селищі Білокуракине. Того дня 61-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння: прогулюючись повз місцеву лікарню, він вирішив “покататися”.

Поки медики відлучилися, пенсіонер проник у відчинене авто швидкої і завів двигун залишеним у машині ключем.

Встановлено, що під час нетверезого кермування чоловік встиг скоїти дві ДТП. Про постраждалих та завдані збитки медикам у прокуратурі не повідомляють.

– 22 січня, близько 17-ї години, до поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля швидкої медичної допомоги скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ 2108 та поїхав у невідомому напрямку, – повідомили у поліції.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Суд вже застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Джерело: Луганська обласна прокуратура