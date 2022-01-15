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Водитель не слышал спецсигналы: в Запорожье маршрутка столкнулась с пожарной машиной

Наташа Тарчевська редактор ленты
Водитель не слышал спецсигналы: в Запорожье маршрутка столкнулась с пожарной машиной

В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки и пожарной машины. Спасатели спешили на пожар, однако водитель автобуса не пропустил их.

Авария произошла утром 15 января на перекрестке улиц Космической и Совхозной, расположенной в Коммунарском районе города.

Водитель маршрутного такси Мерседес Sprinter, внутри которого находились пассажиры, проигнорировал спецсигналы пожарных и столкнулся со служебным автомобилем ГСЧС.

Водитель не слышал спецсигналы: в Запорожье маршрутка столкнулась с пожарной машиной / 4 фотографии

По предварительной информации, мужчина отвлекся на телефон и не заметил, что едет прямо навстречу пожарным. К счастью, пострадавших в ДТП в Запорожье нет.

В то же время из-за аварии спасатели не успели на пожар, поэтому на помощь людям было направлено другое подразделение ГСЧС.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Правоохранители проводят расследование.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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