Водитель не слышал спецсигналы: в Запорожье маршрутка столкнулась с пожарной машиной

В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки и пожарной машины. Спасатели спешили на пожар, однако водитель автобуса не пропустил их.
Авария произошла утром 15 января на перекрестке улиц Космической и Совхозной, расположенной в Коммунарском районе города.
Водитель маршрутного такси Мерседес Sprinter, внутри которого находились пассажиры, проигнорировал спецсигналы пожарных и столкнулся со служебным автомобилем ГСЧС.
По предварительной информации, мужчина отвлекся на телефон и не заметил, что едет прямо навстречу пожарным. К счастью, пострадавших в ДТП в Запорожье нет.
В то же время из-за аварии спасатели не успели на пожар, поэтому на помощь людям было направлено другое подразделение ГСЧС.
Все обстоятельства аварии устанавливаются. Правоохранители проводят расследование.