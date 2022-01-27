В Подгородном Днепропетровской области задержали военнослужащего Артемия Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре.

Информацию сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Также министр МВД и Государственное бюро расследований обнародовали фото момента задержания.

– Артем Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно выполнил свою работу, – отметил министр МВД.

Кроме того, Денис Монастырский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших от действий военнослужащего Нацгвардии.

Солдата, устроившего стрельбу в Днепре, задержали / 3 фотографии

Стрельба в Днепре

Разыскивали солдата-срочника Артемия Рябчука из 03.40 27 января после того, как он расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

От стрельбы в Днепре, которую устроил Артемий Рябчук, пять человек погибли. Еще пятеро получили ранения. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Для розыска солдата в городе была введена полицейская операция Сирена. По тревоге подняли личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.

Источник: Денис Монастирський

Фото: Денис Монастирський, ДБР, 34 канал