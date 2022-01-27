Министерство внутренних дел примет, в частности, кадровые решения после изучения условий и обстоятельств, обусловивших стрельбу в Днепре ночью 27 января.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

– По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли обусловить такие действия 21-летнего военнослужащего, призванного для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег, – подчеркнул Денис Монастырский.

Кроме того, по словам главы ведомства, будут изучены обстоятельства, как Артем Рябчук проходил военно-медицинскую комиссию и каким было его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

По убеждению министра МВД, нужно сделать подробный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества, недостатки и что нужно кардинально менять.

Напомним, что стрельба в Днепре произошла в 03.40 27 января на территории Южного машиностроительного завода (Южмаш).

Солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

Пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Задержали солдата спустя шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.

Источник: Денис Монастирский