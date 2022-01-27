Матір пекла торти і водила в церкву, батько рано помер: що відомо про Артема Рябчука

Вранці 27 січня у військовій частині на території заводу Південмаш у Дніпрі 21-річний солдат-строковик Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі.

При собі молодий військовий мав автомат АК-47 та близько 7 тис. набоїв, які без дозволу взяв із кімнати, де зберігалася зброя військової частини.

Внаслідок стрілянини в Дніпрі п’ятеро осіб загинуло, ще п’ятеро – поранені. Що відомо про підозрюваного Артема Рябчука – далі у матеріалі.

Ріс у релігійній родині без батька

Артемій Юрійович Рябчук народився 2001 року. Дитинство хлопчика пройшло у селі Броска Ізмаїльського району Одеської області.

Окрім Артема, батьки виховували його старшу сестру Юлію. Зараз їй 28 років, дівчина проживає на території РФ.

Односельчани родини подейкують, що вдома у них не було ані радіо, ані телевізора, і це було пов’язано з їхніми релігійними поглядами. Матір щотижня водила сина до однієї із протестантських церков.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, хлопець рано втратив батька. За попередньою інформацією, чоловік помер після тривалої хвороби приблизно п’ять-шість років тому.

Матір Артемія багато років поспіль займається випічкою і продажем тортів. 54-річна жінка виховувала сина належним чином, і до цього часу у хлопця не було жодних проблем із законом.

Навчання і три місяці служби

Після закінчення дев’яти класів школи Артем навчався в Ізмаїльському аграрно-технічному коледжі.

Директор коледжу пригадує, що за час навчання хлопець не проявляв особливої активності у студентському житті.

– Можливо, це через його релігійні погляди, але жодної громадської діяльності я за ним не помічав. Щоправда, інколи він грав у складі футбольної команди своєї групи, – згадує викладач.

Вже згодом Артем влаштувався на роботу комірником на одній із дистриб’юторських фірм міста. Оскільки платили небагато, хлопець вирішив піти в армію.

Наприкінці жовтня він добровольно пішов служити до лав Нацгвардії. Цю інформацію журналістам Факти ICTV підтвердила староста села Броски, де жив Артемій.

– Він сам прийшов, попросився добровольно піти в армію, наскільки я знаю. Ви самі розумієте, як важко зараз знайти нормальну роботу, якщо немає військового квитка. Він пройшов медкомісію і в листопаді його відправили в армію, – пригадує вона.

21-річний хлопець прослужив у Нацгвардії лише три місяці. Строкова служба проходила для Артема нелегко: солдат часто опинявся у конфліктних ситуаціях з товаришами по службі.

Саме несприйняття хлопця у військовій частині і є однією із версій, яку озвучили в Державному бюро розслідувань.

Стрілянина у Дніпрі

Близько 4.00 ранку 27 січня Артем Рябчук розстріляв військовослужбовців Нацгвардії України з автомата Калашникова. Напад на караул стався під час видачі зброї.

Захопивши зброю та додаткові магазини до АК-47, Артемій втік з території заводу Південмаш, де й була розташована його військова частина.

21-річного солдата затримали того ж дня. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї і бойових припасів) КК України.

У межах досудового розслідування Артем повинен пройти експертизу на виявлення алкоголю в крові. Ще один експерт визначить психічний стан військовослужбовця на момент скоєння злочину.

Очільник МВС України Денис Монастирський наказав створити комісію з вивчення обставин, які могли зумовити такі дії підозрюваного.