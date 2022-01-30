В Василькове Киевской области задержали 52-летнего местного предпринимателя, который убил супругов из Волыни.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. За двойное умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.

Как установили правоохранители, задержанный забил жителя Волыни до смерти молотком, а его жене нанес несколько ножевых ранений.

На супругов мужчина набросился после конфликта, который возник из-за того, что задолжал им около 6 тыс. грн.

Сообщение о потере связи с супругами из Волыни в полицию поступило 29 января в 16.30.

Как стало известно, муж с женой на протяжении десяти лет привозят васильковским предпринимателям, которые изготавливают мебель, доски и брус.

В конце концов правоохранители установили, что волыняне за пределы Василькова не выезжали, а последний цех они посетили еще в 10.00.

Впоследствии выяснилось, что именно арендатор этого цеха и причастен к убийству мужчины и женщины.

Сначала житель Василькова нанес несколько ударов молотком жителю Волыни, а затем – ножевые ранения его жене.

Женщина пыталась сбежать, но злоумышленник открыл дверцу авто, в котором она находилась, и ударил ее ножом.

Далее васильковский предприниматель подвинул женщину на пассажирское сиденье, а тело ее мужа затащил в кузов и прикрыл досками.

Затем он сел за руль и повез тела по городу. В конце концов бросил фургон с убитыми супругами на одной из улиц неподалеку от центра Василькова.

Разыскиваемый черный фургон правоохранители обнаружили вечером 29 января.

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На теле предпринимателей зафиксировали ушибленные и колото-резаные раны.

Как уточнил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, из-за многочисленных ран на телах жертв снег краснел от крови.