В Киевской области в ночь на 30 января произошло двойное убийство – погибли супруги.

На место происшествия сразу выехали начальник полиции области Андрей Небытов, представители уголовного розыска, следователи, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и остальные службы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андрій Нєбитов (@andrii_nebytov)

Как сообщают местные Telegram-каналы, мужа и жену с ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле.

Известно, что они были 1972 и 1976 годов рождения.

По предварительным данным, супруги торговали пиломатериалами.

В Киевской области убили супругов: что известно о жертвах / 2 фотографии

Приехали они в Киевскую область из Волыни.

Источник: Полиция Киевской области

Фото: Андрей Небытов