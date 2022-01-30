В Киевской области в ночь на 30 января произошло двойное убийство – погибли супруги.
На место происшествия сразу выехали начальник полиции области Андрей Небытов, представители уголовного розыска, следователи, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и остальные службы.
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Как сообщают местные Telegram-каналы, мужа и жену с ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле.
Известно, что они были 1972 и 1976 годов рождения.
По предварительным данным, супруги торговали пиломатериалами.
В Киевской области убили супругов: что известно о жертвах / 2 фотографии
Приехали они в Киевскую область из Волыни.
Источник: Полиция Киевской области
Фото: Андрей Небытов