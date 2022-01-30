У Василькові Київської області затримали 52-річного місцевого підприємця, який вбив подружжя із Волині.

Нині чоловік перебуває в слідчому ізоляторі. За подвійне умисне вбивство йому загрожує до 15 років тюрми або навіть довічне ув’язнення.

Як встановили правоохоронці, затриманий забив волиняна до смерті молотком, а його дружині завдав кількох ножових поранень.

На подружжя чоловік накинувся після конфлікту, який виник через те, що останній заборгував їм близько 6 тис. грн.

Повідомлення про втрату зв’язку із подружжям із Волині до поліції надійшло 29 січня о 16.30.

Як стало відомо, чоловік із дружиною упродовж десяти років привозять васильківським підприємцям, які виготовляють меблі, дошки та брус.

Зрештою правоохоронці встановили, що волиняни за межі Василькова не виїжджали, а останній цех вони відвідали ще о 10.00.

Згодом з’ясувалось, що саме орендар цього цеху й причетний до вбивства чоловіка та жінки.

Спершу житель Василькова завдав кількох ударів молотком волиняну, а потім наніс ножові поранення його дружині.

Жінка намагалась втекти, але зловмисник відчинив дверцята авто, в якому вона перебувала, та вдарив її ножем.

Далі васильківський підприємець посунув жінку на пасажирське сидіння, а тіло її чоловіка затягнув до кузова та прикрив дошками.

Потім він сів за кермо та повіз тіла містом. Зрештою покинув фургон із вбитим подружжям на одній із вулиць неподалік від центру Василькова.

Розшукуваний чорний фургон правоохоронці виявили ввечері 29 січня.

Попросили повернути 6 тис. грн боргу: подробиці вбивства подружжя у Василькові / 2 фотографии

На тілі підприємців зафіксували забійні та колото-різані рани.

Як уточнив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, через численні поранення на тілах жертв сніг червонів від крові.