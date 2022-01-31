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Факты / Происшествия

Из-за порывов ветра: в Украине более 300 населенных пунктов остались без света

Татьяна Забожко редактор ленты
електроенергія лічильник

По состоянию на 07.00 31 января обесточены 317 населенных пунктов в шести областях Украины.

Системы автоматической защиты линий электропередач сработали из-за сильных порывов ветра.

Без света остались:

  • 123 населенных пункта во Львовской области,
  • 56 населенных пунктов в Тернопольской области,
  • 54 населенных пункта в Ровенской области,
  • 38 населенных пунктов в Хмельницкой области,
  • 32 населенных пункта в Волынской области,
  • 14 населенных пунктов в Закарпатской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что Укргидрометцентр в прогнозе погоды на 31 января предупредил о порывах ветра до 12 м/c.

В течение первого рабочего дня недели снег будет идти во всех областях Украины, кроме южных (там прогнозируется переменная облачность).

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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