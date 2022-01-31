По состоянию на 07.00 31 января обесточены 317 населенных пунктов в шести областях Украины.

Системы автоматической защиты линий электропередач сработали из-за сильных порывов ветра.

Без света остались:

123 населенных пункта во Львовской области,

56 населенных пунктов в Тернопольской области,

54 населенных пункта в Ровенской области,

38 населенных пунктов в Хмельницкой области,

32 населенных пункта в Волынской области,

14 населенных пунктов в Закарпатской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что Укргидрометцентр в прогнозе погоды на 31 января предупредил о порывах ветра до 12 м/c.

В течение первого рабочего дня недели снег будет идти во всех областях Украины, кроме южных (там прогнозируется переменная облачность).