По состоянию на 07.00 31 января обесточены 317 населенных пунктов в шести областях Украины.
Системы автоматической защиты линий электропередач сработали из-за сильных порывов ветра.
Без света остались:
- 123 населенных пункта во Львовской области,
- 56 населенных пунктов в Тернопольской области,
- 54 населенных пункта в Ровенской области,
- 38 населенных пунктов в Хмельницкой области,
- 32 населенных пункта в Волынской области,
- 14 населенных пунктов в Закарпатской области.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, что Укргидрометцентр в прогнозе погоды на 31 января предупредил о порывах ветра до 12 м/c.
В течение первого рабочего дня недели снег будет идти во всех областях Украины, кроме южных (там прогнозируется переменная облачность).