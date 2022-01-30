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Факты / Украина

Мокрый снег и +6: прогноз погоды в Украине на 31 января (карта)

Татьяна Забожко редактор ленты
Собака в снігу

Погода в Украине 31 января будет снежной. В южных областях мокрый снег возможен лишь ночью (кроме Одесской области), а днем там прогнозируется переменная облачность.

Скорость ветра в течение суток будет достигать 7-12 м/с.

На Севере наиболее морозно будет днем в Житомирской области – до -2°. В Киеве и области и ночью, и днем прогнозируется до +1°.

На Западе в понедельник теплее всего будет днем в Закарпатской области – до +2°.

Дневная температура до +2° прогнозируется и на Востоке.

В центральных областях столбики термометров будут показывать от -2° (в Полтаве) до +1° в Виннице, Черкассах и Кропивницком.

Теплее всего в первый рабочий день недели будет на Юге. В Крыму синоптики Укргидрометцентра прогнозируют до +6°, в Одессе и Николаеве – до +5°.

погода на 31 січня 2022

Погода в феврале 2022 года в Украине будет характерной для этого периода.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до -4°. На Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму синоптики прогнозируют до +1.

Какое количество осадков ожидается в последний месяц зимы, читайте в материале.

Фото: Depositphotos

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