Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Через пориви вітру: в Україні понад 300 населених пунктів залишились без світла

Тетяна Забожко редакторка стрічки
електроенергія лічильник

Станом на 07.00 31 січня знеструмлені 317 населених пунктів в шести областях України.

Системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали через сильні пориви вітру.

Без світла залишились:

  • 123 населені пункти у Львівській області,
  • 56 населених пунктів в Тернопільській області,
  • 54 населені пункти в Рівненській області,
  • 38 населених пунктів у Хмельницькій області,
  • 32 населені пункти у Волинській області,
  • 14 населених пунктів у Закарпатській області.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, що Укргідрометцентр у прогнозі погоди на 31 січня попередив про пориви вітру до 12 м/c.

Упродовж першого робочого дня тижня сніг ітиме в усіх областях України, крім південних (там прогнозується мінлива хмарність).

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка