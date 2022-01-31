Станом на 07.00 31 січня знеструмлені 317 населених пунктів в шести областях України.
Системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали через сильні пориви вітру.
Без світла залишились:
- 123 населені пункти у Львівській області,
- 56 населених пунктів в Тернопільській області,
- 54 населені пункти в Рівненській області,
- 38 населених пунктів у Хмельницькій області,
- 32 населені пункти у Волинській області,
- 14 населених пунктів у Закарпатській області.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, що Укргідрометцентр у прогнозі погоди на 31 січня попередив про пориви вітру до 12 м/c.
Упродовж першого робочого дня тижня сніг ітиме в усіх областях України, крім південних (там прогнозується мінлива хмарність).