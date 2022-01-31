Станом на 07.00 31 січня знеструмлені 317 населених пунктів в шести областях України.

Системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали через сильні пориви вітру.

Без світла залишились:

123 населені пункти у Львівській області,

56 населених пунктів в Тернопільській області,

54 населені пункти в Рівненській області,

38 населених пунктів у Хмельницькій області,

32 населені пункти у Волинській області,

14 населених пунктів у Закарпатській області.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, що Укргідрометцентр у прогнозі погоди на 31 січня попередив про пориви вітру до 12 м/c.

Упродовж першого робочого дня тижня сніг ітиме в усіх областях України, крім південних (там прогнозується мінлива хмарність).