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Факты / Происшествия

Подростки решили покататься: на Закарпатье рухнул подвесной мост

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Швидка допомога

В Закарпатской области обрушился подвесной мост, на котором находились подростки.

Инцидент с переправой произошел в селе Богдан Раховского района.

Один из подростков получил травму в результате происшествия. По предварительным данным, он сломал одну ногу.

Информация о его двоих друзьях не поступала. Подростки в возрасте 13, 15 и 16 лет оказались в такой ситуации после того, как вышли на середину подвесного моста и решили его раскачать.

Переправа была заснежена из-за обильных осадков, которые наблюдались на Закарпатье в последние дни.

В итоге, мост не выдержал нагрузки. Трос оборвался. К счастью, недалеко от моста находился мужчина, который поспешил на помощь подросткам.

До того момента, как ребенок упал в ледяную воду, мост ни разу не ремонтировали.

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Источник: Zakarpattya.net

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