Підлітки вирішили покататися: на Закарпатті впав підвісний міст

На Закарпатщині обвалився підвісний міст, на якому перебували підлітки.
Інцидент із переправою стався у селі Богдан Рахівського району.
Один із підлітків отримав травму внаслідок пригоди. За попередніми даними, він зламав одну ногу.
Інформація про його двох друзів не надходила. Підлітки у віці 13, 15 та 16 років опинилися в такій ситуації після того, як вийшли на середину підвісного мосту та вирішили його розгойдати.
Переправу було засніжено через опади, які спостерігалися на Закарпатті останніми днями.
У результаті міст не витримав навантаження. Трос обірвався. На щастя, неподалік мосту був чоловік, який поспішив на допомогу підліткам.
До того моменту, як дитина впала у крижану воду, міст жодного разу не ремонтували.
Джерело: Zakarpattya.net