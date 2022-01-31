Підлітки вирішили покататися: на Закарпатті впав підвісний міст

На Закарпатщині обвалився підвісний міст, на якому перебували підлітки.

Інцидент із переправою стався у селі Богдан Рахівського району.

Один із підлітків отримав травму внаслідок пригоди. За попередніми даними, він зламав одну ногу.

Інформація про його двох друзів не надходила. Підлітки у віці 13, 15 та 16 років опинилися в такій ситуації після того, як вийшли на середину підвісного мосту та вирішили його розгойдати.

Переправу було засніжено через опади, які спостерігалися на Закарпатті останніми днями.

У результаті міст не витримав навантаження. Трос обірвався. На щастя, неподалік мосту був чоловік, який поспішив на допомогу підліткам.

До того моменту, як дитина впала у крижану воду, міст жодного разу не ремонтували.

Джерело: Zakarpattya.net