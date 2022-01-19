Фрагмент потолка вестибюля на станции метро Майдан Конституции в Харькове обвалился из-за чрезмерного наложения слоя штукатурки без связной сетки, перепада температурных режимов и вибрации.

Такую предварительную версию озвучили в коммунальном предприятии Харьковский метрополитен.

Разобрав покрытие, которое эксплуатируется с момента открытия станции Майдан Конституции в 1975 году, специалисты выяснили, что на 120 кв. м штукатурной поверхности есть лишь 20 кв. м связной сетки.

Стоит заметить, что сотрудники службы пути и тоннельных сооружений во время плановых осмотров вестибюля 29 декабря и 6 января никаких недостатков не обнаружили.

По состоянию на 18 января в вестибюле станции полностью демонтировали штукатурный слой, благоустроили сети освещения и временно покрасили потолок.

Завершить отделку потолка планируют в ближайшее время, когда состоится процедура закупки необходимого материала.

После того, как 12 января в 08.24 в вестибюле станции Майдан Конституции обвалился фрагмент потолка общей площадью около 2 кв. м, внеплановые обследования штукатурного слоя состоялись во всех вестибюлях станций метрополитена.

Как уверяют в коммунальном предприятии, угрозы повреждения не обнаружено.

Источник: Харьковский горсовет

Фото: Харьковский горсовет