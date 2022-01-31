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Планировали собрать для беспорядков в Киеве до 5 тыс. человек – Монастырский

Татьяна Забожко редактор ленты
Денис Монастирський

Для массовых беспорядков в центре Киева планировали собрать до пяти тысяч человек.

Об этом 31 января во время брифинга сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

– Из этих пяти тысяч до 1,5 тыс. должно было быть “титушек”, которые бы устроили драки с правоохранителями. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга, – сказал Денис Монастырский

Планировавшаяся акция была направлена на насильственные действия, организацию массовых беспорядков, чтобы расшатать и дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, что группу лиц, которая планировала устроить массовые беспорядки на территории Украины, задержали 30 января.

Подробности задержания правоохранители пообещали раскрыть во время брифинга в понедельник 31 января.

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