Полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки в Украине

Полиция задержала группу лиц, планировавших устроить массовые беспорядки на территории Украины.

Известно, что подробности задержания правоохранители раскроют во время брифинга 31 января.

Сам брифинг состоится при участии министра внутренних дел Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко.

Ранее неоднократно звучала информация, что Россия может устроить провокации для оправдания военного вторжения в Украину.

Так, 14 января депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия может устроить подрыв домов как сценарий, позволяющий оправдать российское вторжение.

О возможных провокациях также сообщалось в Главном управлении разведки Украины. Там заявляли, что Специальные службы РФ готовят ряд провокаций против своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом украинскую армию.

В первой половине января американская разведка сообщала, что Россия направила на восток Украины группу диверсантов, которые могут провести там спецоперацию под ложным флагом. Это сделали на случай, если Кремлю понадобится повод для военного вторжения.