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Планували зібрати для заворушень у Києві до 5 тис. осіб – Монастирський

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Денис Монастирський

Для масових заворушень у центрі Києва планували зібрати до п’яти тисяч осіб.

Про це 31 січня під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Із цих п’яти тисяч до 1,5 тис. мало бути “тітушок”, які б влаштували бійки з правоохоронцями. Обов’язково мало бути насильство серед учасників мітингу, – сказав Денис Монастирський

Акція, що планувалася, була спрямована на насильницькі дії, організацію масових заворушень з метою розхитування та дестабілізації ситуації в країні.

Нагадаємо, що групу осіб, що планувала влаштувати масові заворушення на території України, затримали 30 січня.

Подробиці затримання правоохоронці пообіцяли розкрити під час брифінгу в понеділок 31 січня.

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