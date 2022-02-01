В Одессе в девятиэтажном доме по улице Балковская, 35 в Приморском районе города 1 февраля в 4.08 произошел пожар.

Прибывшие по вызову спасатели выяснили, что возгорание возникло в квартире на седьмом этаже.

Уже через полчаса им удалось ликвидировать пожар на площади 20 кв. м.

Во время тушения открытого огня эвакуированы 40 жителей, в том числе 10 детей.

К счастью, ни погибших, ни пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц пожарно-спасательной техники и 41 спасатель.

Пожар в Одессе: из многоэтажки эвакуировали 40 жителей, 10 из них – дети / 2 фотографии

За прошедшие сутки в Украине произошло 106 пожаров, из которых 67 – в жилом секторе. Погибли пять человек, пострадали двое, еще девять спасены.