В Одесі у дев’ятиповерховому будинку по вулиці Балківська, 35, що в Приморському районі міста, 1 лютого о 4.08 сталася пожежа.

Рятувальники, які прибули на виклик, з’ясували, що загоряння виникло у квартирі на сьомому поверсі.

Вже за півгодини їм вдалося ліквідувати пожежу на площі 20 кв. м.

Під час гасіння відкритого вогню евакуйовано 40 мешканців, зокрема 10 дітей.

На щастя, ні загиблих, ні постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучались 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 рятувальник.

Пожежа в Одесі: з багатоповерхівки евакуювали 40 мешканців, 10 з них – діти / 2 фотографии

За минулу добу в Україні сталося 106 пожеж, з яких 67 – у житловому секторі. Загинуло п’ятеро людей, постраждали двоє, ще дев’ятьох врятовано.