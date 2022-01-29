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Факты / Происшествия

Пожар на Днепропетровщине забрал жизни двух человек

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Пожар на Днепропетровщине забрал жизни двух человек

В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области на улице 40 лет Победы произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Инцидент произошел в субботу, 29 января, примерно в 8.40 утра, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Погибшими оказались мужчина 1981 года рождения, и женщина 1969 года рождения.

По данным ГСЧС, пожар возник в здании летней кухни. Сообщается, что огонь повредил около 20 кв. м.

Для тушения были привлечены восемь человек и две единицы специальной техники из состава отделения 28 государственной пожарно-спасательной части.

Сотрудникам ГСЧС удалось локализировать возгорания примерно в 09.00, а к 09.25 – огонь был полностью потушен.

Напомним, в ночь на четверг, 27 января, в Луцке загорелось общежитие местного университета, в связи с чем была проведена массовая эвакуация студентов.

Из-за возгорания в помещении общежития образовалось сильное задымление: особенно сильно дымом заволокло 5-9 этажи здания.

Трое студентов на восьмом этаже оказались в ловушке и не могли выйти из общежития самостоятельно, однако из спасли бойцы ГСЧС и вывели на свежий воздух.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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